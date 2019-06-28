توفيق عكاشة: 25 يناير كانت ثورة على ما تبقى من الأخلاق والقيم

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن ثورة 30 يونيو حافظت على النسيج الاجتماعي للشعب المصري والهوية المصرية، وتحافظ اليوم على الهوية العربية.

وأضاف "عكاشة"، خلال حلقة اليوم، من برنامج "مصر اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن مصر واجهت مؤامرة، استهدفت تحويل هويتها من هوية عريقة، إلى هوية تمتزج بين الإرهاب والأحقاد والحرب الأهلية.

وتابع، أنه كان من المخطط أن يقع الشعب في نفق لا يقوم منه أبدا، بالرغم من أن المصاعب كانت كبرى، لكن الأمال كانت أكبر بكثير، مشيرا إلى أن الشعب مسؤول عن تعرض مصر لهذه الكبوة، وذلك بسبب "الجهل" و "عدم المعرفة"، وهو أيضا الذي أنقذ مصر.

وهاجم مقدم البرنامج، ثورة يناير 2011، قائلا إنها أدت إلى احتراق الاقتصاد، وتراجع البنية التحتية لأكثر من 50 عاما، كما تشوهت "البنية الأخلاقية" للمجتمع تشوها كاملًا.

وأردف: "كانت ثورة 25 يناير ثورة على ما تبقى من أخلاق وقيم ومبادئ، فعاش المصريون مرحلة الفوضى واللاأخلاق واللامبادئ، واستخدم أدوات في غير مكانها، بل وصل الأمر إلى تدمير القانون واللوائح والنظم".