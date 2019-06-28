اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 300 ألف جنيه، لتوفير مواد بترولية "سولار، بنزين"، لاستخدامها في خلط المبيدات الحشرية لأعمال المكافحة بأجهزة الضباب والرزاز صباحا ومساء، بالإضافة إلى أعمال المكافحة في البرك والمستنقعات ومصارف الصرف الصحي ومقالب القمامة.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم، إنهم يسعون لمكافحة البعوض والذباب في مراكز ومدن المحافظة، على أن يتم التوزيع بموجب 5 أطنان لكل مركز ومدينة، طبقا للاحتياجات، حفاظا على صحة المواطنين ولحماية البيئة وللقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض المعدية.