استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل اليوم الجمعة، عددا كبيرا من مشجعي منتخب غانا على رحلة مصر للطيران الناقل الرسمي للبطولة والقادمة من أكرا، لمساندة المنتخب الغاني أمام منتخب الكاميرون غدا.

ويبحث منتخب غانا عن تحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية، ويسعى "البلاك ستارز"، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً بكأس الأمم الأفريقية لتحقيق الفوز وتعويض تعادله المخيب للآمال أمام بنين بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويتربع منتخب الكاميرون على صدارة المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على غينيا بيساو بهدفين دون مقابل، بينما يتقاسم منتخبا غانا وبنين "وصافة" المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة.

ويفتقد منتخب غانا في مباراة الغد لجهود جون بوي للإيقاف نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام بنين كذلك توماس أجيبونج بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة القائد أندريه أيو للسبب ذاته.