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جنوب افريقيا

أعلن اتحاد الكرة المغربي حصول جماهير المغرب على تذاكر مواجهة جنوب إفريقيا، التي ستقام يوم الاثنين المقبل على ملعب السلام، من السفارة المغربية بالقاهرة.

جماهير المغرب تحصل على تذاكر مباراة جنوب إفريقيا من السفارة

قمة العشرين

نشاط مكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اليوم الأول لفعاليات قمة العشرين، المنعقدة في مدينة أوساكا الياباينة، بمشاركة قادة دول العالم، شهد مشاركته في اجتماع الدول العشرين، والعديد من اللقاءات والمقابلات والمباحثات على هامش القمة.

مباحثات ولقاءات واجتماعات.. ملخص نشاط السيسي في أول أيام قمة العشرين

وعقدت جلسة بعنوان "الاقتصاد الرقمي"، اليوم، على هامش اجتماع قمة زعماء دول مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، كما شهد اليوم الأول للقمة عددًا من اللقاءات الثنائية المهمة بين قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام العالمية.

أبرزها قمة بوتين وترامب.. اللقاءات الثنائية تخطف الاهتمام من "العشرين"

البرازيل

ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا ناريا مع نظيره البرازيلي في نصف نهائي كأس كوبا أمريكا، بعد انتصار راقصي التانجو على فنزويلا بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الماركانا في دور الـ8.

كوبا أمريكا الأرجنتين تسقط فنزويلا وتضرب موعدا ناريا مع البرازيل في نصف النهائي

تأهل منتخب البرازيل، لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام على أراضي السامبا، بعد الفوز على باراجواي، بنتيجة 4-3 عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

بفوزها اليوم.. البرازيل تكسر "عُقدة" ركلات الجزاء أمام باراجواي في ربع النهائي