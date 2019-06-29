ابتعد عن التدخين والحفلات الصاخبة.. نصائح للحصول على تأشيرة أمريكا

حلم السفر إلى الخارج يراود كثير من الشباب، سواء كان بهدف التعليم أو العمل أو حتى السياحة والترفيه، ولا يعلمون أن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي قد تعيقهم عن تحقيق حلمهم، بعد القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحصول على التأشيرة.

وبشكل رسمي اعتمدت أمريكا إلزام المتقدمين للسفر إليها ببيانات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار آخر خمس سنوات، وذلك من أجل الحصول على تأشيرات في قطاعات السياحة والعمل والدراسة، بحسب "سبوتنيك".

ووفقًا للقرار المعتمد، سيصبح على المتقدم للسفر أن يقدم البيانات التي تشمل منصات محددة، كـ"فيسبوك"، "تويتر"، "جوجل" "فليكر"، و"إنستجرام"، "لينكد إن"، و"يوتيوب"، وحتى الآن، لم يُطلب تقديم بيانات منصات الوسائط الاجتماعية إلا من مجموعة معينة من طالبي التأشيرة.

وتستعرض "الوطن" في النقاط التالية، 6 عناصر واجب حظر نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال أردت الحصول على التأشيرة، بحسب موقع "gadgetsnow" الهندي، وهي:

حذف المنشورات أو إلغاء الحساب

لا تجعل كل حساباتك "خاصة"، فحذف المنشورات أو جعل كل حساباتك خاصة، لن يحسن صورتك، بل سيجعلك شخصا مثيرا للريبة.

مواد العنف

ويحظر نشر أي شيء يروج لأي نوع من العنف أو الكراهية ضد مجموعة من الأشخاص.

المواد الفاضحة والثائرة

تعتبر السلطات الأمريكية بأن المواد الفاضحة تعبر عن شخصيتك الحقيقية، لذا يجب عدم نشر مثل هذه المواد.

تجنب نشر المنشورات السياسية

يجب عدم كتابة أو مشاركة المنشورات أو تغريدات أخرى، والصور الساخرة لشخصيات سياسية، وأي شيء مناهض لأمريكا.

الوضع في أمريكا

بما إن السلطات الأمريكية لا ترغب كثيرا في استقرار الطلاب بعد إنهاء دراستهم، لذا ينصح الخبراء أن تظل هادئا بشأن السفر إلى الولايات المتحدة.

الحفلات الصاخبة

صور المشروبات الكحولية والمخدرات والتدخين قد تؤثر في فرصك للالتحاق بالجامعة التي تريدها.