قال رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، إن التوترات بين بعض الدول تشكل تحديا للنمو الاقتصادي، ويجب صياغة مبادئ تقود العالم لمستقبل اقتصادي أفضل وعادل مع سوق تجارية حرة، ولا بد من تأمين بيانات جديدة رقمية في ظل العولمة وانتشار الذكاء الصناعي، داعيا لعلاقات بنّاءة ومتينة بين أكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة والصين.

وأضاف آبي، خلال مؤتمر صحفي الآن في ختام اجتماع قمة مجموعة الـ20، أن حماية البيانات الرقمة أمر مهم وتوفرها بشكل حر أمر مهم أيضا، مؤكدا أن جهود بعض الدول وحدها لا تحل المشكلات العالمية ويجب مشاركة الجميع في حلول دائمة.

وتابع: "يجب أن تتحد كل الدول لتتشارك رؤية واحدة تهدف إلى القضاء على التلوث العالمي بحلول عام 2050".