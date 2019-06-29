التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، على هامش مشاركتهما في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نشاطه في أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تختتم أعمالها اليوم بمدينة أوساكا اليابانية، حيث يشارك في ندوة على هامش القمة حول تمكين المرأة.

كما يشارك السيسي في جلستي العمل الثالثة والرابعة لقمة مجموعة العشرين، ويجري مباحثات ثنائية مع عدد من القادة المشاركين في القمة، بينهم أمين عام الأمم المتحدة.