عاجل| أمريكا ترفع الحظر عن "هواوي" وتسمح ببيعها في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية حققت أرقاما جيدة في خفض معدلات البطالة في أمريكا، كاشفا أنه اتفق مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي، "سنسمح ببيع هواتف هواوي في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده، في ختام قمة العشرين، أن حجم التجارة بين روسيا وأمريكا "منخفض جدا"، معربا عن أمله في إبرام صفقة تجارية مميزة مع كندا والمكسيك.

وتابع ترامب، أن الرئيس السابق جيمي كارتر "سيء ومنافق، وحزب الرئيس السابق كارتر أطاح به ونسيه بعد ذلك، ولا أعرف كيف أصبح رونالد ريغان رئيسا لأمريكا".