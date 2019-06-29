مباريات اليوم السبت 29-6-2019 في بطولة كأس الأمم الأفريقية

استمرارًا لسلسلة الخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض جدول مباريات اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كالتالي:

مباراة موريتانيا وأنجولا

تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 عصرًا على استاد السويس.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة الكاميرون وغانا

تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء على استاد الإسماعيلية.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة بنين وغينيا بيساو

تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على استاد الإسماعيلية.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".