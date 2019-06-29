تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بأسيوط، بالتنسيق ومباحث التموين من ضبط 824 مخالفة تموينية، وذلك خلال الحملات التموينية التي شنتها خلال الأسبوع الماضي على الأسواق بمختلف أرجاء المحافظة.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تنظيم عدة حملات تموينية بالتنسيق بين المديرية وإدارتها الفرعية بمراكز المحافظة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، وذلك تنفيذا لتعليمات اللوء جمال نورالدين محافظ أسيوط التى تشدد على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمستودعات ومحطات الوقود والمحال التجارية بالأسواق بكافة قرى ومراكز المحافظة لمنع تهريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 824 محضر مخالفات تموينية متنوعة خلال أسبوع شملت تحرير 20 محضر بوتجاز ومواد بترولية و804 محاضر مخالفة تموينية متنوعة ما بين نقص وزن ومواصفات وتهريب سلع، منوها بأنه تم ضبط 8 شيكارة دقيق زنة الواحد 50كجم، و1125 رغيف غير مطابق للمواصفات و18 كجم مواد طلاء و5 كجم كبدة منتهية الصلاحية و798 زجاجة مياه غازية و1700 كيس ملح طعام، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.