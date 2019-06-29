لا صحة لتداول عملات معدنية دون سكها.. و"الوزراء": تخضع لعمليات تأمينية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن طرح الحكومة عملات معدنية فئة "جنيه" غير منقوشة دون سكها ‏وتداولها على المواقع التسويقية بأسعار مُرتفعة تصل إلى 1.125 جنيه.

وتواصل المركز مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي عملات معدنية "جنيه" أو فئات أخرى قبل الانتهاء من عملية سكها، وأن جميع مراحل إنتاج العملات المعدنية تخضع لعمليات تأمينية عالية الجودة ويجرى سكها، وفقا لأحدث الطرق الآلية المُتبعة، مُشيرةً إلى أن ما يجرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها تستورد الأقراص المعدنية بشكل خام من الخارج فئة جنيه أو لـ 50 أو 25 قرشا، وأن لديها مصممين يقومون بعمل الرسومات على ظهر العملة، سواء كانت على شكل إسلامي أو فرعوني أو شكل لإنجاز معين مثل ما حدث مُؤخرا من وجود رسم لقناة السويس الجديدة على العملات المعدنية فئة الجنيه والخمسين قرشا.