أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص "تمناية" وأخرى نصف نقل، على طريق "أبو المطامير - الكيلو 71 الصحراوي"، ونقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بورود بلاغ إلى مركز شرطة أبو المطامير، بوقوع حادث تصادم على طريق "أبو المطامير - الكيلو 71 الصحراوي" بدائرة المركز.

وانتقل الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث أبو المطامير، والعقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، لمكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص "تمناية" وأخرى نصف نقل على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، ونقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.