أصيب 5 طلاب بالمرحلة النهائية في الثانوية العامة بقنا، اليوم، بمغص كلوي وإغماء وضيق في التنفس، خلال أدائهم امتحان التفاضل والتكامل، وعلم النفس، والجيولوجيا اليوم، ونقل المصابون إلى المستشفيات في دائرة كل لجنة.

وقال الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا، إن رجال الإسعاف نقلوا: "نورهان خالد، 18 عامًا، مصابة بمغص كلوي إلى مستشفى فرشوط، والطالبة ندى أسامة 18 عامًا، من مدرسة البنات الثانوية في مدينة قنا، إلى مستشفى قنا العام، والطالب عبدالرحمن محمد 19 عامًا، مصابا بأزمة قلبية إلى مستشفى قوص المركزي، ومحمود أسامة من مدرسة الشهيد الثانوية في نجع حمادي إلى مستشفى نجع حمادي لإصابته بهبوط، والطالب محمد عبدالرحمن من مدرسة السادات الثانوية في نجع حمادي، لإصابته بحساسية في الصدر إلى مستشفى نجع حمادي.