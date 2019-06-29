أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن حصيلة ما جرى جمعه بخصوص صكوك الأضاحي تجاوز الـ6 ملايين جنيه حتى الآن، لافتا إلى أنه في الغربية 685 صكا، وفي البحيرة 542، أما القاهرة فوصلت إلى 737، والجيزة 250.

وأشار، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف، بمناسبة افتتاح 1000 مدرسة قرآنية، اليوم، المقامة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والوعاظ بمدينة 6 أكتوبر، إلى أن صكوك الأضاحي في وزارة الأوقاف لها مميزات كثيرة، منها أنها تراعي جميع الضوابط الشرعية في الذبح، وتصل كاملة إلى مستحقيها دون أي مصاريف إدارية أو إعلانية، لأنها تصل إلى المستحقين الحقيقيين بمنتهى العزة والكرامة لأنه حق الفقير على الغني، لأنها الأقل كلفة لأن كل مؤسسات الدولة تشارك مع الأوقاف.