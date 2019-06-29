قال الدكتور بدر عبد العاطي سفر مصر لدى ألمانيا، في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ألمانيا رفعت الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، وذلك ضمن تعديلات أدخلتها وزارة الخارجية بألمانيا أمس، على إرشادات سفر السائحين الألمان إلى مصر.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعالم السياحية بطابا:

محمية طابا

الأنواع النادرة من الحيوانات، التي أوشكت على الانقراض والطيور والنباتات، بجانب الكهوف، أبرز ما يميز محمية طابا، كما تحتوي على وديان أشهرها وادي "وتير"، و"الزلجة"، و"الصوانة"، نخيل وواحة عين خضرة.

الوادي الملون

عبارة عن متاهة من الصخور الرملية الملونة بألوان الأصفر والأورجواني والأحمر والذهبي، تشكلت بفعل مياه الأمطار والسيول الشتوية، التي حفرت لها قنوات وسط الجبال، ويصل ارتفاعها في بعض الأماكن إلى 40 مترًا.

قلعة زمان

تتربع على قمة صحراوية بين مدينتي طابا ونويبع، وتحمل طابع القرون الوسطى، ويمكن الاستمتاع بالسباحة والغوص بها.

قلعة صلاح الدين

تبعد قلعة صلاح الدين بطابا 10 كيلومترات عن مدينة العقبة، وتبعد عن شاطئ سيناء 250 مترًا، وتشرف على حدود 4 دول السعودية والأردن وفلسطين ومصر.

ويوجد بداخلها قاعات اجتماعات حربية، ومنشآت دفاعية، وفرن لتصنيع الأسلحة، وبرج للحمام الزاجل، ومسجد.

خليج فيورد

يقع في جنوب طابا، وهو موقع متميز لعشاق الغطس، حيث الشعاب المرجانية، ومختلف أنواع الأسماك.

متحف طابا

يضم متحف طابا ما يقرب من 700 قطعة أثرية، ومنها الآثار التي تم استردادها من إسرائيل.

جدير بالذكر أن السياحة الألمانية في عام 2018 حققت رقما غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين ومتجاوزة الرقم القياسي الذي سبق تحقيقه عام 2010.