تابعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم، عملها بمحافظة جنوب سيناء، وتفقدت الطريق الدولى "طابا - نويبع" ومارينا طابا البحري ومنفذ طابا البري، وكان فى استقبالها اللواء محمد عبدالوهاب، رئيس المدينة، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وعدد من المستثمرين.

واستمعت اللجنة لفيلم تسجيلي حول الميناء والدور الذي يقوم به، حيث تبلغ مساحته 27 ألف متر وهو ميناء سياحي لعبور الأفراد بغرض السياحة ولا يوجد نقل بضائع من خلاله.

وأكد العميد مدحت كمال، مدير ميناء طابا البري، أن هناك تنسيقا تاما بين الأجهزة التنفيذية المختلفة في إدارة المنفذ البري الذي يعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن الحالة الأمنية والاستقرار هو المتحكم في حجم الحركة السياحية وأن المنفذ يستقبل السائحين من مختلف الجنسيات.

وقال اللواء عمرو إسماعيل إن من يحدد حركات الدخول والخروج هو قطاع الجوازات وهناك تشديدات أمنية لمواجهة أي متسربين.

وأوضح أن أعداد السائحين المغادرين من مصر عن طريق معبر طابا البري ومتوجهين إلى الجانب الآخر ضئيلة لا تقارن بالوافدين إلى مصر فضلا عن أن الطبيعة في مصر أفضل بشكل كبير عن غيرها .

أكد اللواء عمرو إسماعيل أنه في بعض أوقات الذروة يكون هناك زحاما إلى حد ما بسبب إجراءات التفتيش اليدوي على السيارات لذلك الميناء يحتاج لبوابات إلكترونية لتفتيش السيارات التي تدخل مصر عن طريق ميناء طابا.