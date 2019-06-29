قال مصدر مُقرب من الإعلامية ريهام سعيد، إنها تُعاني من حالة نفسية سيئة، ولا ترد على أي وسيلة اتصال، وذلك بعد إصابتها بميكروب خطير في الوجه، وتحذير الأطباء من وصوله إلى المخ.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن" أن ريهام سعيد ستخضع لراحة تامة لمدة شهر تقريبًا، فضلًا عن منع الزيارات، إذ أنها ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المُقبلة، لاسيما بعد تحذيرات الأطباء من وصول هذا الميكروب إلى المخ، الذي سيؤدي إلى الوفاة.

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة شاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تطالب فيها الجمهور بالدعاء لها، وعلى ما يبدو أنها تعاني من مشكلات صحية.

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، استأنفت مؤخرًا، تقديم حلقات برنامجها "صبايا"، الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "الحياة".