ريهام سعيد لمريام فارس: "انتي مش مطلوبة في مصر عشان تقيلة على قلبنا"

شنت الإعلامية ريهام سعيد، هجومًا حادًا على مريام فارس، بسبب تصريح الأخيرة، أنها أصبحت ثقيلة وأجرها كبير بالنسبة لمصر.

وقالت ريهام سعيد، خلال تقديمها حلقة الأحد من برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة": "هي تقيلة فعلا لكن مش في أجرها هي لازم تفهم إنها مش مطلوبة في مصر مش عشان أجرها تقيل لكن عشان هي تقيلة علينا واحنا ممكن يبقى أجرك كبير قوي ولو هتعملي فيها مليون واحد".

وأضافت: "أنت بتتكلمي على مصر اللي فيها كل ربع ساعة حفلة وهل أنت أحسن من حسين الجسمي.. وجينفر لوبيز جاية يوم 9 أغسطس.. أجر إيه اللي انت جاية تتكلمي فيه؟!".

وتابعت: "كلنا استفزينا لأن من أكتر البلاد اللي بتدي أجور للفنانين والمطربين والموسيقيين هو احنا، لأن مكنش فيه حتة فيها حفلات من قريب قوي غير احنا".

ونصحت ريهام سعيد، مريام فارس، قائلة: "لما تجيبي سيرة مصر والمصريين تعرفي قدرك كويس وتتكلمي باحترام ولو مش هتقومي تقفي زي ما قالوا لك يبقى تتكلمي بمنتهى الحرص لأننا مش هنسكت على الإهانة دي وبيتهيألي أنت خسرتي المصريين للأبد ودي خسارة أنا مش فاهمة أنت ازاي عملتي كده مع أن الخسارة كانت موجودة وأنت أصلا مش موجودة عندنا ولا في أذهانا".

يٌذكر أن الفنانة اللبنانية مريام فارس، أثارت عاصفة كبرى من الغضب بعد تصريحاتها ضد مصر، والتي قالت فيها "أنا تقيلة على مصر وأجري مرتفع عليهم".

تصريحات "ميريام" جاءت ردا منها على تساؤل حول سبب قلة حفلاتها في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقدته قبل حفلها في مهرجان "موازين" بالمغرب.