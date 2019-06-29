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على هامش أمم أفريقيا.. افتتاح صالون "قارة الحضارات" بثقافة الإسماعيلية

على هامش أمم أفريقيا.. افتتاح صالون "قارة الحضارات" بثقافة الإسماعيلية

"الحركة الوطنية" في الشرقية يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

"الحركة الوطنية" في الشرقية يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

صور| الدم يكتب نهاية سهرة حمراء.. تفاصيل ذبح فتاة في "شقة العمرانية"

صور| الدم يكتب نهاية سهرة حمراء.. تفاصيل ذبح فتاة في "شقة العمرانية"

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب للصف الأول الثانوي وتحدد آلية تقديم الشكاوى

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب للصف الأول الثانوي وتحدد آلية تقديم الشكاوى

رئيس ومستشاري قضايا الدولة يهنئون السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس ومستشاري قضايا الدولة يهنئون السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

عاجل| مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع عسكرية للحوثيين باليمن

عاجل| مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع عسكرية للحوثيين باليمن

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3 مكاسب لمحور التعمير.. يربط أشهر طريقين في مصر سبتمبر المقبل

3 مكاسب لمحور التعمير.. يربط أشهر طريقين في مصر سبتمبر المقبل

محمد أبو الوفا.. "عم كامل" الذي أشاد به الابنودي وعمل مدرسا للخط

محمد أبو الوفا.. "عم كامل" الذي أشاد به الابنودي وعمل مدرسا للخط

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قمة العشرين آخرها.. 9 لقاءات جمعت السيسي وبوتين

قمة العشرين آخرها.. 9 لقاءات جمعت السيسي وبوتين

مباريات اليوم السبت 29-6-2019 في بطولة كأس الأمم الأفريقية

مباريات اليوم السبت 29-6-2019 في بطولة كأس الأمم الأفريقية

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