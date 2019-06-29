أصيب سبعة أشخاص، ظهر اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الغردقة- رأس غارب"، في محافظة البحر الأحمر.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف بالمحافظة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 60 طريق غارب- الغردقة، وتم توجيه خمس سيارات إسعاف قريبة من موقع الحادث لمكان الحادث.

وتبين إصابة سبعة أشخاص نقلوا على الفور لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت قوة أمنية لمعاينة موقع الحادث ومعرفة تفاصيله.

وقال مصدر طبي، إن الإصابات متفرقة مابين كدمات وسحجات وتم عمل الإسعافات الأولية وجار عمل اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.