يحل الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، غدا الأحد، ضيفا على راديو 9090، بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وذلك لمدة ساعتين على الهواء مع الإعلامي أحمد الطاهري.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء التحديات التي واجهتها الدولة المصرية في 30 يونيو، وما فعله الإخوان المسلمين بمصر منذ ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو، ودور الشعب المصري في إنجاح ثورة المصريين الثانية ضد نظام الإخوان، ومدى التغيرات في العلاقات الخارجية المصرية بعد نجاح الثورة، وذلك على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة من الثانية وحتى الرابعة عصرا، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.