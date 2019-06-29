أبو شقة: مصر تكون أحد النمور الاقتصادية خلال الـ5 سنوات المقبلة

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، خلال كلمته في ندوة صالون الوفد الثقافي، بعنوان "30 يونيو.. 6 سنوات من الحصاد" أن "هناك سيناريو كان معدا بعد قيام ثورة 30 يونيو، هدفه هو أن تسقط مصر، ولكن إرادة المصريين والشرطة المصرية كانت أقوى من ذلك".

وتابع: "وزاد المصريون قوة وإرادة وعزيمة لتحقيق هدفهم في قيام الدولة المصرية مرة أخرى"، مشددا "أننا لم نكن أمام دولة بل كنا أمام شبه دولة، وأصر المصريون على تحقيق هدفهم في قيام دولة ديمقراطية".

وأكد رئيس الوفد "أن ثورة 30 يونيو هي الوجه الآخر لثورة 19، فكلاهما هدفهما هو تحرير الدولة، وإنقاذ مصر من محاولة اختطافها".

أما عن مشهد قيام ثورة 30 يونيو، فوصفه أبو شقة بـ"المشهد العظيم"، وخرج الجميع مضحيا بنفسه من أجل عودة الدولة المصرية من جديد، فهي خبرة شعب استمرت 7000 عام لن تتوافر في شعب آخر.

وناشد أبو شقة، الإعلام في "أن يكون له دور وطني بأن يسلط الأضواء على الإنجازات الحقيقية التي حدثت رغم ظروف الدولة التي عانت من إرهاب ممول من تنظميات عالمية ونحن أمام حدود مفتوحة بالنسبة لسيناء وليبيا والسودان".

ولفت: "فحماية الحدود المصرية والأمن الداخل واجبة، وهناك قانون طواريء معلن لم يشعر أحد به ولكن لمواجهة مخططات الإرهاب".

وأشاد المستشار بالمشروعات العملاقة كالضبعة وكوبري روض الفرج وشبكة الطرق، "فبها مسائل تفوق الخيال والاحتمال، فهي مشروعات لخمسين عاماً قادما لتجني الثمار، ودخلت موسوعة جينيس، مما يدل على بنية اساسية واستثمار قوي".

فيما أشاد باستضافة مصر للأمم الأفريقية بهذه الصورة المشرفة "التي تصدر رسالة للعالم باستقرار أمن مصر وأمانها وريادتها الحقيقية، بعدما كنا أمام شبه دولة وانقطاع علاقتنا بأفريقيا".

واختتم: "أننا أمام مشروعات عملاقة ومدروسة جيدا"، مؤكدا "أن مصر خلال الـ5 سنوات المقبلة ستكون أحد النمور الاقتصادية، وأن وضعها الآن لا يقارن بوضعها يوم 30 يونيو 2013".