السفير صلاح حليمة: مصر عليها مسؤولية كبيرة في دعم أمن واستقرار السودان

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن الاتحاد الإفريقي برئاسة مصر سيكون له موقفا حاسما فيما يتعلق بدستورية الأوضاع في السودان، مشيرًا إلى أن مصر تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في هذا الصدد.

وأضاف "حليمة"، خلال حواره مع الإعلامية مروج إبراهيم، عبر فضائية "EXTRA NEWS": "مصر عليها مسؤولية كبيرة في دعم أمن واستقرار دولة السودان، وعليها القيام باتصالات مع جميع الأطراف، من أجل توفير أجواء التفاوض".

وتابع، أنه يمكن التوصل إلى توافق بخصوص الفترة الانتقالية وصياغة الدستورية، وجميع ما يتعلق بتسليم السلطة في السودان إذا ما خلصت النوايا من قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السوداني.