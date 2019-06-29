قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وبحضور محمد القاضي ممثل النيابة العامة، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون في الجناية رقم 18273 لسنة 2017 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 1723 لسنة 2017 كلي شمال المنيا، بمعاقبة 5 متهمين غيابيا بينهم محام حر بالسجن المشدد 15 عاما، في تزوير توكيلات صادرة من الشهر العقاري بإحدى محافظات الوجه البحري، واستغلالها أمام محكمة مغاغة بغرض التصالح.

قال مصدر قضائي، إن المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين إلى الجنايات في الواقعة التي تعود لـ 15 فبراير2017 بدائرة مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، حيث اشترك "ه. ت" 42 عاما، محام حر، و4 متهمين هم "خ. ا"، "ع. ف"، وشقيقه "س"، "م. س" مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة على تزوير محررات رسمية بالتوكيلات أرقام 6275 ج لسنة 2016، 2356ج لسنة 2016، 2624 لسنة 2016 والمنسوب صدورها لمكتب توثيق بإحدى محافظات الوجة البحري، واتفقوا معه وساعدوه على ذلك وأمدوه بالبيانات اللازم إثباتها فاصطنعها المجهول على غرار الصحيح، وعلى خلاف الحقيقة بالبيانات سالفة الذكر ووقع عليها بتوقيعات نسبها وزورها وقدمها إلى محكمة مغاغة بهدف التصالح في عدة قضايا.

واستندت المحكمة لأقوال الشهود وتقرير قسم أبحاث التزوير والتوثيق واطلعت على أقوال المتهمين والأحراز المرفقة بأوراق القضية، وأصدرت المحكمة حكهما المتقدم للمتهمين الخمسة بالسجن المشدد 15 عاما.