يقيم قصر ثقافة الفيوم، اليوم، سرادق عزاء خاص بالفنان الراحل محمد أبو الوفا، ابن الفيوم، إثر وفاته، بعد صراع طويل مع المرض.

وتوفي الفنان محمد أبو الوفا، اليوم، بعد أزمة صحية أصابته وتطلبت حجزه في العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي في محافظة الفيوم، منذ أبريل الماضي.

وشيع أهالي المحافظة جثمان الفنان الراحل، ظهر اليوم، من مسقط رأسه بالمحافظة، وتم دفنه بمقابر الأسرة.

ويعتبر محمد أبو الوفا، من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، منها "ابن حلال" ،"نسر الصعيد"، "كلبش"، "كأنه امبارح"، "الميزان" و"الشارع اللي ورانا". ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".