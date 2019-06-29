أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية، خلال شهر يوليو المقبل.

وتنوعت أجندة فعاليات الصندوق بين ثقافية وفنية وموسيقية ودرامية ومسرحية، وتستعرضها "الوطن" بالمواعيد على النحو التالي:

الاثنين 1 يوليو

مركز طلعت حرب الثقافي: ندوة مع كاتبة الأطفال "زهراء سلامة"، الساعة 1 ظهرًا.

الثلاثاء 2 يوليو

بيت المعمار المصري ينظم ندوة الترجمة المعمارية مع المهندس مصطفي حسام الساعة 6:30 مساءً.

الخميس 4 يوليو

حفل غنائي لفريق كورال قصر الأمير طاز الساعة 7 مساءً.

قاعة السينما: صالون مصر المبدعة بمناسبة احتفالات 30 يونيو مع الشاعر محمد بهجت والفنانة سميرة عبدالعزيز بمصاحبة الفنانة فاطمة محمد علي وفرقتها الموسيقية الساعة 7 مساءً.

الأحد 7 يوليو ويستمر حتى 21 يوليو

افتتاح المعرض الدولي للكاريكاتير "الدورة السادسة" بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير الساعة 7 مساءً.

الثلاثاء 9 يوليو

نشاط طلابي بالتعاون مع جامعة بني سويف.

الخميس 11 يوليو

صالون مقامات بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية ويصاحب الصالون التخت الشرقي الساعة 8 مساءً.

في الفترة من 14 يوليو وحتى 18 يوليو

برنامج إجازة سعيدة، تبدأ الفعاليات الساعة 5:30 مساءً وتتضمن: ورش فنية متنوعة- عرض أفلام ورسوم متحركة – عروض فنية للأطفال "فقرات من السيرك القومي-عروض مسرح عرائس للأطفال – عروض للساحر والأراجوز".

الخميس 18 يوليو

فرقة المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار الساعة 8 مساءً.

حفل شباب الغناء العربي للأصوات الذهبية بقيادة الدكتور مدحت عبدالسميع الساعة 8 مساءً.

السبت 20 يوليو

الاحتفال بذكرى ثورة يوليو في صالون ذاكرة الوطن مشروع للمستقبل ويدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي الساعة 7 مساءً.

الخميس 25 يوليو

حفل فني لفرقة جو "شوية فن" الساعة 7 مساءً.

السبت 27 يوليو

برنامج حلوة يا بلدي رحلة إلى المتحف الإسلامي 10 صباحًا.

الأحد 28 يوليو

ورشة مدرسة سماع الساعة 8 مساءً.

الاثنين 29 يوليو

عروض أفلام دول البحر المتوسط الساعة 7 مساءً.