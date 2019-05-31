أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية، خلال الفترة من 8 حتى 13 يونيو.
وتنوعت أجندة فعاليات الصندوق بين ثقافية وفنية وموسيقية ودرامية ومسرحية، وتستعرضها "الوطن" بالمواعيد على النحو التالي:
السبت 8 يونيو
قاعة السينما - مركز الهناجر للفنون: نادي السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما الساعة 7مساءً.
الإثنين 10 يونيو
المسرح الصغير بالأوبرا: صالون مصر المبدعة مع الكاتب "محمد بهجت" الساعة 7 مساءً.
الثلاثاء 11 يونيو
قاعة السينما - مركز الهناجر للفنون: عروض أفلام للأطفال والشباب من بولندا، التشيك، سلوفاكيا والمجر، الساعة 7 مساءً، وتستمر العروض يوم 18 و25 يونيو.
الأربعاء 12 يونيو
قاعة السينما - مركز الهناجر للفنون: نادي السينما الأفريقية الساعة 6 مساءً.
مركز طلعت حرب الثقافي: ندوة مع كاتبة الأطفال "زهراء سلامة" الساعة 1 ظهرًا.
الخميس 13 يونيو
قاعة السينما - مركز الهناجر للفنون: نادي السينما الهندية الساعة 6 مساءً.
مركز طلعت حرب الثقافي: حفل فني للفنانة أمنية حسن الساعة 7 مساءً.
السبت من كل أسبوع
يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي ورشة فنية وورشة تنمية مهارات لذوي القدرات الخاصة الساعة 10 صباحًا.
السبت والخميس من كل أسبوع
ورش فنية متنوعة "رسم – أشغال فنية احتفالًا بالإسراء والمعراج – عيد تحرير سيناء – شم النسيم" الساعة 3 عصرًا.
الأحد والأربعاء من كل أسبوع
يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي ورش فنية متنوعة "أشغال فنية احتفالًا بالإسراء والمعراج – عيد تحرير سيناء – شم النسيم" الساعة 11 صباحًا.
السبت والخميس من كل أسبوع
بروفة الكورال بقيادة دعاء عطية، الساعة 2 ظهرًا.
الخميس من كل أسبوع
ورشة تعليم أساسيات الرسم، 12 ظهرًا.
السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع
تستضيف قبة الغوري حفل التنورة التراثية، 7:30 مساءً.
الجمعة من كل أسبوع
يستضيف بيت السحيمي ورشة العروسة الشعبية، 4 عصرًا، وعرض الأراجوز وخيال الظل، 7:30 مساءً.
الأحد من كل أسبوع
يستضيف بيت السحيمي عرض فرقة النيل للآلات الشعبية، 7:30 مساءً.
قصر الأمير طاز:
الورش الفنية
السبت والأحد من كل أسبوع:
ورشة الإنشاد الديني للمنشد محمود التهامي، 2 ظهرًا.
الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع:
ورشة تعليم العزف على الآلات الموسيقية من سن 10 سنوات حتى 18 سنة، 1 - 2 ظهرًا.
الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع:
ورشة الغناء لكورال قصر الأمير طاز للأطفال، 12 ظهرًا، وللكبار 4 مساءً.
الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع:
ورشة إعداد الممثل وفنون المسرح، وورشة حكي وإلقاء، 4 عصرًا.
بيت الهراوي (بيت العود العربي):
السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع: تعليم آلة العود والبزق والمندولين من الساعة 4 - 9 مساء، تدريس كادر أساتذة بيت العود العربي.
السبت والخميس من كل أسبوع: تعليم نظريات العود للمتقدمين، الدكتور أحمد يوسف، 3 مساء - 6 مساء.
السبت من كل أسبوع: تعليم نظرياتي العود للمبتدئين مع إلهام الحاج، من الساعة 5 - 6 مساءً.
الفنون التشكيلية:
ينظم الثلاثاء والخميس من كل أسبوع ورشة أشغال فنية، تحت إشراف هالة أنور، 10 - 12 ظهرًا.
الأحد من كل أسبوع ورشة تعليم الرسم، إشراف دعاء فتحي، 12 - 1 ظهرًا.
السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع أنشطة متنوعة للأطفال، 11 - 1 ظهرًا.
السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ورشة تعليم مبادئ الحاسب الآلي، إشراف مروة سيد حسن، 11-1 ظهرًا.
السبت من كل أسبوع: تعليم نظرياتي العود للمبتدئين، إلهام الحاج 5 - 6 مساءً.
مركز الخزف والحرف التقليدية:
المعرض الدائم لمنتجات الحرف (الخزف – النحاس – خيامية – حلي – نجارة).