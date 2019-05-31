أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية، خلال الفترة من 8 حتى 13 يونيو.

وتنوعت أجندة فعاليات الصندوق بين ثقافية وفنية وموسيقية ودرامية ومسرحية، وتستعرضها "الوطن" بالمواعيد على النحو التالي:

السبت 8 يونيو

قاعة السينما - مركز الهناجر للفنون: نادي السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما الساعة 7مساءً.

الإثنين 10 يونيو

المسرح الصغير بالأوبرا: صالون مصر المبدعة مع الكاتب "محمد بهجت" الساعة 7 مساءً.

الثلاثاء 11 يونيو

قاعة السينما - مركز الهناجر للفنون: عروض أفلام للأطفال والشباب من بولندا، التشيك، سلوفاكيا والمجر، الساعة 7 مساءً، وتستمر العروض يوم 18 و25 يونيو.

الأربعاء 12 يونيو

قاعة السينما - مركز الهناجر للفنون: نادي السينما الأفريقية الساعة 6 مساءً.

مركز طلعت حرب الثقافي: ندوة مع كاتبة الأطفال "زهراء سلامة" الساعة 1 ظهرًا.

الخميس 13 يونيو

قاعة السينما - مركز الهناجر للفنون: نادي السينما الهندية الساعة 6 مساءً.

مركز طلعت حرب الثقافي: حفل فني للفنانة أمنية حسن الساعة 7 مساءً.

السبت من كل أسبوع

يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي ورشة فنية وورشة تنمية مهارات لذوي القدرات الخاصة الساعة 10 صباحًا.

السبت والخميس من كل أسبوع

ورش فنية متنوعة "رسم – أشغال فنية احتفالًا بالإسراء والمعراج – عيد تحرير سيناء – شم النسيم" الساعة 3 عصرًا.

الأحد والأربعاء من كل أسبوع

يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي ورش فنية متنوعة "أشغال فنية احتفالًا بالإسراء والمعراج – عيد تحرير سيناء – شم النسيم" الساعة 11 صباحًا.

السبت والخميس من كل أسبوع

بروفة الكورال بقيادة دعاء عطية، الساعة 2 ظهرًا.

الخميس من كل أسبوع

ورشة تعليم أساسيات الرسم، 12 ظهرًا.

السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع

تستضيف قبة الغوري حفل التنورة التراثية، 7:30 مساءً.

الجمعة من كل أسبوع

يستضيف بيت السحيمي ورشة العروسة الشعبية، 4 عصرًا، وعرض الأراجوز وخيال الظل، 7:30 مساءً.

الأحد من كل أسبوع

يستضيف بيت السحيمي عرض فرقة النيل للآلات الشعبية، 7:30 مساءً.

قصر الأمير طاز:

الورش الفنية

السبت والأحد من كل أسبوع:

ورشة الإنشاد الديني للمنشد محمود التهامي، 2 ظهرًا.

الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع:

ورشة تعليم العزف على الآلات الموسيقية من سن 10 سنوات حتى 18 سنة، 1 - 2 ظهرًا.

الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع:

ورشة الغناء لكورال قصر الأمير طاز للأطفال، 12 ظهرًا، وللكبار 4 مساءً.

الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع:

ورشة إعداد الممثل وفنون المسرح، وورشة حكي وإلقاء، 4 عصرًا.

بيت الهراوي (بيت العود العربي):

السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع: تعليم آلة العود والبزق والمندولين من الساعة 4 - 9 مساء، تدريس كادر أساتذة بيت العود العربي.

السبت والخميس من كل أسبوع: تعليم نظريات العود للمتقدمين، الدكتور أحمد يوسف، 3 مساء - 6 مساء.

السبت من كل أسبوع: تعليم نظرياتي العود للمبتدئين مع إلهام الحاج، من الساعة 5 - 6 مساءً.

الفنون التشكيلية:

ينظم الثلاثاء والخميس من كل أسبوع ورشة أشغال فنية، تحت إشراف هالة أنور، 10 - 12 ظهرًا.

الأحد من كل أسبوع ورشة تعليم الرسم، إشراف دعاء فتحي، 12 - 1 ظهرًا.

السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع أنشطة متنوعة للأطفال، 11 - 1 ظهرًا.

السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ورشة تعليم مبادئ الحاسب الآلي، إشراف مروة سيد حسن، 11-1 ظهرًا.

السبت من كل أسبوع: تعليم نظرياتي العود للمبتدئين، إلهام الحاج 5 - 6 مساءً.

مركز الخزف والحرف التقليدية:

المعرض الدائم لمنتجات الحرف (الخزف – النحاس – خيامية – حلي – نجارة).