أبدى الإعلامي شريف مدكور، مُقدم برنامج "4 شارع شريف"، دعمه الكامل، للإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد إصابتها بميكروب خطير في الوجه.

وكتب مدكور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الرجاء الدعاء للزميلة العزيزة الصديقة ريهام سعيد إن شاء الله خير، ريهام قامت بمساعدة ناس كثير وكم الأطفال اللي وفرت ليهم العلاج غير عادي ودايمًا بتشتغل وبتعمل مجهود أقل حاجه نعملها هي الدعاء والصلاة ليها".

يذكر أن ريهام ستخضع لراحة تامة لمدة شهر تقريبًا، فضلًا عن منع الزيارات، إذ أنها ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المُقبلة، لاسيما بعد تحذيرات الأطباء من وصول هذا الميكروب إلى المخ، والذي سيؤدي إلى الوفاة.