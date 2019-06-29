تغيب الإعلامية ريهام سعيد، عن برنامج "صبايا" الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "الحياة"، لمدة شهر تقريبًا، بعد إصابتها بميكروب خطير في الوجه، وذلك حسبما أكد مصدر مُقرب من المُذيعة.

وأوضح أن فريق عمل البرنامج سيحصل على إجازة طوال هذه الفترة أيضًا، حتى تتماثل "ريهام" للشفاء، لافتًا إلى عدم وجود حلقات جديدة، تعوض غيابها عن الشاشة طوال الأسابيع الأربعة المُقبلة، ومن المُفترض عرض حلقات مُسجلة.

وأشار إلى تحذيرات الأطباء لـ ريهام سعيد، بضرورة التزامها بالعلاج، بهدف القضاء على الميكروب تمامًا، وعدم اللجوء لعملية جراحية.

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة شاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تطالب فيها الجمهور بالدعاء لها، وعلى ما يبدو أنها تعاني من مشكلات صحية.

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، استأنفت مؤخرًا، تقديم حلقات برنامجها "صبايا"، الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "الحياة".