كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن الحكم الشرعي في إقامة صلاة الجمعة بدون خطبة.

وأذاع الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، تسجيل صوتي للراحل عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، يتحدث فيها عن هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة، وقال صقر، خلال التسجيل، إنه يمكن الصلاة بدون خطبة الجمعة، عند بعض الفقهاء، ورأى آخرين انه لا يجوز الصلاة بدونها، ورأى فريق آخر أنها سنة.

واستعرض عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أراء الفقهاء حول إقامة صلاة الجمعة بدون خطبة، دون أن يتبنى رأي معين.