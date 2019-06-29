قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القمة العشرين باليابان كانت باهته وباردة، حيث كان يوجد حالة من حالات الابتعاد عن أردوغان وحضوره كان مليء بالاشمئزاز والانعزالية، مستشهدًا بتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأردوغان حينما أصر الأخير على الوقوف بجواره خلال التقاط صورة جماعية مع الرؤساء بالقمة العشرين.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": "أردوغان كان منبوذ في القمة العشرين، العالم عرف أن أردوغان يلعب بمتناقضات كثيرة، حيث يعلن عكس ما يبطن، رأيته في القمة مهمومًا وكأنه يودع عالم السياسة والزعماء"، وفي الوقت نفسه أعربت جميع الدول المشاركة في قمة العشرين باليابان عن انبهارها بالتجربة الاقتصادية المصرية.

وأشار إلى أن التجربة الاقتصادية المصرية أصبحت مسار اهتمام ودراسة الدول المشاركة في قمة العشرين، حيث أنها أصبحت مظهر من مظاهر الأمان والأمل بالنسبة لهم، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى على هامش قمة العشرين بسكرتير عام الأمم المتحدة ، ومدير منظمة الصحة العالمية، و مديرة صندوق النقد الدولي حيث أنها جددت شهادتها وأدلت بتصريحات تشيد مرة أخرى بالتجربة الاقتصادية المصرية.

ولفت الديهي، إلى أن الرئيس السيسي تحدث خلال حواره برئيس منظمة الصحة العالمية، عن مبادرة 100 مليون صحة ، حيث أجرت مصر أكبر عملية مسح طبي في العالم، كما أن مشاركة مصر في قمة العشرين باليابان كانت مختلفة، حيث شهدت حضور رئاسي طاغي، حيث إن الرئيس السيسي التقى خلال يومين فقط بـ11 رئيس دولة من الدول المشاركة في القمة.

وأكد أن الرئيس السيسي أجرى مباحثات مع رئيس دولة الأرجنتين التي تأتي ضمن إحدى دول أمريكا اللاتينية، بعد أن كانت منطقة أمريكا الجنوبية واللاتينية بعيدة عن مرسى الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الرئيس السيسي أشاد بالتجربة الأرجنتينية في الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات قمة العشرين ، وذلك بعدما شارفت على إعلان إفلاسها.

وأوضح أن مصر جاءت للمشاركة في القمة العشرين باليابان وهي تحمل في كلتا يديها رسائل مهمة، حيث إن مصر تحمل في يدها اليمني التجربة الاقتصادية الثرية التي أبهرت العالم كله ، وفي يدها اليسرى رئاستها للاتحاد الإفريقي، مضيفًا :" ما كان لمصر أن تشارك في القمة العشرين إلا بعد رحلة الصعود التي مرت بها ووجود قيادة حكيمة جعلتها تبني جسور وعلاقات مع الجميع".

وتابع: "مصر جاءت بالكثير من العوامل التي جعلتها على رأس المدعوين بالقمة العشرين" ، لافتا إلى أن العلاقات المصرية اليابانية علاقات متينة للغاية حيث يجمعهم احترام متبادل.

ومن ناحية أخرى، أجرى الإعلامي نشأت الديهي، جولة داخل المركز الصحفي الخاص بتغطية فعاليات القمة العشرين باليابان، موجهًا الشكر والتقدير للمركز الصحفي المسئول عن تغطية فعاليات قمة العشرين، حيث إن العمل داخل المركز يسير وفق خطة ومنهج خاص للغاية.

وأوضح: "التعامل داخل اجتماعات قمة العشرين يفوق ما يدور في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من حيث التنظيم وحسن الاستقبال وكافة الترتيبات المسبقة على انعقاد قمة العشرين"، مؤكدًا أنه لأول مرة يجد توفير أماكن للصحفيين والإعلاميين الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار للبحث عن الأخبار حيث كانوا يعملون كخلية نحل.