شيع أهالي محافظة الفيوم جثمان الفنان الراحل محمد أبو الوفا، اليوم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بقرية تلات، في المحافظة نفسها.

وتوفي الفنان محمد أبو الوفا، اليوم، بعد أزمة صحية أصابته وتطلبت حجزه في العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي في محافظة الفيوم، منذ أبريل الماضي.

ويعتبر محمد أبو الوفا، من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، منها "ابن حلال" ،"نسر الصعيد"، "كلبش"، "كأنه امبارح"، "الميزان" و"الشارع اللي ورانا". ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".