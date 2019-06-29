قال الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد أخذ جهدًا كبيرًا جدًا في المرحلة الماضية والمتابعة المكثفة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع مجموعة العمل والجهد المبذول من وزارة الصحة والقائمين على العمل فيها، ويعتقد أنه وصل إلى مرحلة التطبيق التجريبي لمنظمة التأمين الصحي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف أباظة، خلال مداخلة هاتفية له، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منظمة التأمين الصحي تهدف إلى فصل الخدمة الصحية عن التمويل، وعدم وجود هيئة واحدة هي المسؤولة عن الصحة، وتعمل على وجود 3 هيئات تهتم بالمنظمة الصحية وهم "الرعاية الصحية، التأمين الصحي، والدفع والاعتماد".

وأشار رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إلى أن الجديد في هذه المنظمة الطبية أن المريض عندما يذهب للوحدة الصحية هو الذي يختار المستشفى التي يعالج فيها، وبالتالي ينتقل الملف الخاص به إلى المكان الذي يختاره المريض بدون دفع أي رسوم في مقابل الإجراءات، فقط يخصم ذلك من مصادر التمويل الخاصة بهيئة التأمين الجديدة، وليست لها أي علاقة بوزارة الصحة، حيث إن الوزارة تشرف على هيئة رعاية الصحة فقط.