شبَّ حريق مساء اليوم تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بمركزي ههيا والإبراهيمية حتى الآن.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في كابلات أرضية بمحطة كهرباء كائنة بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية والمغذية لمركزي ههيا والإبراهيمية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينتين والقرى التابعة لهما.

انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وفي نفس الإطار رفعت الأجهزة التنفيذية المعنية حالة الطوارئ وانتقل اللواء هشام الطويل رئيس مدينة ههيا، لمباشرة الواقعة، وقال إن الحريق بسبب عطل وليس وراءه عمل تخريبي، مضيفا أنه جار التعامل مع النيران وانتداب فريق من مهندسي الكهرباء والفنيين لإجراء الإصلاحات اللازمة.