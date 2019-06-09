تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في زيارة مفاجئة مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة بالمدينة.

كما الجزار، قطاعي "ب – ج" بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمنطقة الـ800 فدان، و قدم المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، شرحاً تفصيلياً للموقف التنفيذي، وأكد الوزير ضرورة الإسراع بالانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بجميع القطاعات بالإسكان الاجتماعي في أسرع وقت وبأعلى جودة في التشطيبات لتسليمها للمواطنين المستحقين لتلك الوحدات.

فيما تفقد وزير الإسكان عدداً من المشروعات، التي من المقرر افتتاحها خلال الأيام المقبلة، ومنها محطات المياه والصرف ومشروعات الكهرباء بمنطقة "ابني بيتك 6".

وانتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لمتابعة المشروعات بمدينة 6 أكتوبر، وتفقد المحاور الرئيسية للمدينة بداية من جنوب الأحياء وحتى طريق الواحات، مرورا بكوبري 2 ثم وصلة دهشور الجنوبية "جزء من الطريق الدائري الأوسطى"، وكوبري 14، وكوبري 13، وطريق الفيوم، وكوبري 10، وكوبري 11، ثم طريق الواحات من الفيوم.

وشملت الجولة تفقد الوزير أعمال الطرق التي تنفذها شركة المقاولون العرب، من طريق الواحات حتى وصلة دهشور الشمالية ثم محور 26 يوليو، واستمع لشرح تفصيلي من المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن إجمالي الموقف التنفيذي للمحاور والكباري.

وشدد الجزار على ضرورة التزام شركات المقاولات المنفذة للطرق والمحاور الجديدة بالمدينة بالبرامج الزمنية للتنفيذ، حيث إن هذه المحاور الجديدة تمثل شرايين للتنمية، بالمدينة، بجانب دورها في تيسير الحركة المرورية.