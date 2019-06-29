قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن تركيز الإعلام على لاعب واحد فقط في منتخب مصر أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية وراء ظهور المنتخب بالأداء غير المأمول والسيء، رغم فوزه بالمباراتين الذي خاضهما ضد الكونغو وزيمبابوي.

وأشار موافي، خلال حواره في برنامج "باب الخلق"، مع الإعلامي محمود سعد، عبر فضائية "النهار"، إلى أن الاعتماد على لاعب واحد فقط يؤدي إلى انهيار معنويات اللاعبين الآخرين ويؤثر بالسلب على أدائهم داخل الملعب، مضيفًا أنه قطع أكثر من 7 ساعات هو وأسرته من أجل الذهاب للاستاد، في انتظار أن يرو أداء المنتخب المصري بشخصيته الكروية المعروفة، وللأسف كان أداء لاعبين المنتخب المصري على عكس التوقعات التي تأملوها وكان أداء اللاعبين مخيبا للآمال.

وأوضح أن "السبب الأساسي إني أروح الاستاد إني أعلم بناتي معنى الإنتماء لمصر ولو كنا قعدنا في البيت كان الانتماء أقل، فلما مصر تلعب يبقي الكل وراها يشجعها، وإن شاء الله مصر هتأخذ كأس البطولة".