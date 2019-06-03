حسام موافي ينصح بتناول 5 وجبات يوميا للمساعدة على إنقاص الوزن

وصف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، علاج مرض ارتفاع الضغط بالكركديه بأنه جريمة.

وأوضح موافي، خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج، "ربي زدني علما"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "تناول وجبة واحدة في اليوم، كارثة حقيقية تعد من الأسباب الرئيسية للسمنة"، متابعًا، "الطبيعي هو تناول 5 وجبات في اليوم، في شكل لقيمات، للمساعدة في إنقاص الوزن".

ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني إلى أن 5 وجبات في اليوم، لا تعني بالضرورة أن تكون الوجبات متكاملة، فمن الممكن أن تتناول ثمرة فاكهة في وجبة.