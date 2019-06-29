عرض الإعلامي أحمد موسى، من شخص قال إنه أحد أمراء الأسرة الحاكمة في قطر، هنأ فيها مصر وشعبها وجيشها ورئيسها بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق، غدًا، الأحد.

وقال موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يراسل الأمير القطري منذ أحداث ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه محب لمصر ورئيسها.

وكان نص الرسالة: "مساء الخير، كل عام وانت بخير ونحتفل بهذه المناسبة العظيمة، من الأسرة الحاكمة في قطر، تحية لمصر ولشعبها وجيشها وللرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلقت عليه فخر العرب، حفظه الله، وحفظ كل محب لمصر".

وهاجم مقدم البرنامج، جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا إن محمد مرسي العياط، حاول جمع كل السلطات في يده، وحاول السيطرة على القضاء وإلغاء أحكامه لذلك أصدر الإعلان الدستوري.

وواصل: "الإرهابي المجرم حازم أبو إسماعيل قال إيه يعني لما يموت 100 ألف واحد، هو عاوز الحكم ولا يهمه المواطن أو الدولة، هو عنده فلوس وأعوان قتلة زي أردوغان وتميم".