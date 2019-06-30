توفي المحقق السابق في قسم شرطة نيويورك لويس ألفاريز، الذي أطلق حمله ضخمة لتقديم تعويضات للمصابين والمتضررين من هجمات 11 سبتمبر وكافح كثيرا من أجل حصولهم على حقوقم.

وعانى لويس ألفاريز، صاحب الـ53 عامًا، من السرطان، فقبل وفاته خضع إلى 68 جولة من العلاج الكيميائي لمكافحة السرطان.

وآخر ظهور له كان خلال جلسة استماع بالكونجرس، بجانب الكوميديان جون ستيوارت، في 11 يونيو لدعم مشروع قانون التمويل الطبي من 2020 إلى 2090 لكل المتضررين من أحداث 11 سبتمبر.

وظهر ألفاريز أيضا مع الكوميديان الأمريكي جون ستيوارت، في برنامجه، وقال إن "صندوق تعويض الضحايا (VCF) هدفه توفير احتياجات عائلاتنا عندما لا نستطيع".

في 19 يونيو الماضي، نشر ألفاريز على فيس بوك أنه سيدخل المستشفى بسبب فشل الكبد، وقال "أنا أستريح، أنا في سلام، سأستمر في القتال حتى يقرر الرب أن الوقت قد حان".

وأكد أنه سيحاول إجراء المزيد من المقابلات "لإلقاء الضوء" على الكفاح من أجل صندوق تعويض الضحايا.

اعتبارًا من سبتمبر 2018، كان هناك 2000 حالة وفاة بسبب أمراض ناجمة عن أحداث 11 سبتمبر، وبحلول نهاية عام 2018، قدّر الكثيرون أن عددًا أكبر من الناس سوف يلقون حتفهم بسبب التعرضات السامة جراء هذه الأحداث.

وهرع ما يصل إلى 80 ألف شخص من بينهم رجال الإطفاء وضباط الشرطة والعاملون في مجال الطوارئ والمقاولون وموظفو التنظيف لمساعدة ضحايا الهجمات وقتها، وتأثروا بالحطام السام في الهواء، مثل الأسبست والرصاص والخرسانة المسحوقة، وهذا عرضهم لخطر الإصابة بالأمراض.

وصوتت لجنة الكونجرس لصالح مشروع القانون وانتقلت الآن إلى مجلس النواب الأمريكي للتصويت الكامل.