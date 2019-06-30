علّق الإعلامي عمرو أديب، على الصورة التي نشرها النجم عمرو دياب رفقة الفنانة دينا الشربيني.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "لأول مرة عمرو دياب ينزل صورة مع دينا الشربيني على حسابه الرسمي، بخلاف الصورة الجماعية اللي كانوا فيها سوا قبل كدا".

وأضاف: "من إمبارح والدنيا مقلوبة في مصر وبرا مصر، والناس بتسأل هو ليه لابس بدلة وهي ليه لابسة فستان أسود، وهو شكله صغران ليه، وعمرو لابس بدلة مش عوايده".

وتابع: "الهضبة طبعا قالب السوشيال ميديا وقالب الدنيا، وطبعا الستات الرومنسيات العاطفيات نازلين كلام.. شوف بيحبها إزاي، وشوف منزلها صورة في موقعه إزاي، شوف الحنية والاحتواء، ومقطع قلوب الستات إمبارح، والرجالة بتسأل على ماركة البدلة، وليه بيصغر".

فاجأت النجمة دينا الشربيني، والهضبة عمرو دياب، جمهورهما بالظهور بملابس سهرة رسمية، من مدينة ماربيلا الإسبانية.

ونشرت دينا عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك الصورة التي تجمعهما، لينشرها عمرو دياب بعدها بدقيقة على صفحته في موقع إنستجرام.

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