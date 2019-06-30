إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادى النطرون في البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بانقلاب سيارة نصف نقل أمام مزارع دينا بالطريق الصحراوي، وتبين أنه أثناء محاولة قائد السيارة صابر إبراهيم دسوقى 46 عاما، ومقيم بالجيزة، تخطى إحدى السيارات اختلت عجلة القيادة بيده وانقلبت على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة إبراهيم عبد الباسط إبراهيم 21 عاما، ومحمد عبد الباسط إبراهيم 14 عاما، وأحمد عبدالباسط إبراهيم 6 أعوام، وميادة عبدالباسط إبراهيم 11 عاما، وأحلام نصر يحيى 33 عاما، وصابر إبراهيم دسوقي 46 عاما، وإبراهيم صابر إبراهيم 14 عاما.

وجرى نقل المصابين إلى المستسفى لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم.