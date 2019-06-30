أستاذ عمارة: "ربع سكان مصر بيشتغلوا في التنمية العمرانية"

قال الدكتور هيثم صادق، أستاذ مساعد العمارة والتخطيط بكلية الهندسة في جامعة الأزهر، إنَّ مصر عانت خلال الـ30 عاماً الماضية وسنوات ما قبل 2013 من الترهيل وعدم التخطيط وإهمال المشروعات القومية والمهمة.

وأضاف صادق خلال استضافته في برنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية "ON E"، أن ملف التنمية العمرانية أخذ حيزاً كبيراً من اهتمام القيادة السياسية لكونه الملف الأكثر جاهزية لتوفير فرص العمل.

وتابع: "التنمية العمرانية مرتبطة بحوالي 140 مهنة وصناعة تدعم 5 ملايين أسره مصرية يعني ربع عدد سكان مصر بيشتغلوا في التنمية العمرانية"، موضحاً أنَّ القيادة السياسية لم تلجأ إلى الانتظار حتى تنتعش السياحة وتمَّ تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق وتم إضافة 5 آلاف كيلومتر "البلد قبل كده كان فيها كلها على بعض 4 الآف و800 كيلو متر بس".