قبل نحو 50 عاما بدأ مشواره الفني بـ"نائب في الأرياف"، وتحديدا في العام 1969 مع المخرج توفيق صالح، ومنذ تخرجه في المعهد العالي للسينما في ستينيات القرن الماضي، قدّم نحو 30 عملا بين درامي وسينمائي ووثائقي، هو خيري بشارة عاشق السينما الذي أصبح واحدا من أهم مخرجي السينما المصريين.

كان بشارة الذي ولد قبل 72 عاما، سببا في ظهور الكثير من نجوم الشباب في التسعينيات، وألّف خلال مسيرته الفنية 5 أفلام، كما شارك بالتمثيل إلى جوار نجوم ومخرجين كبار.

تجربة بشارة الأولى في التمثيل كانت في العام 1981 بفيلم "موعد على العشاء" للمخرج الراحل محمد خان، بطولة سعاد حسني وأحمد زكي وحسين فهمي، وقدم في الفيلم دور "رجل المزاد"، ورغم صغر مساحة الدور إلا أنّه ترك انطباعا جيدا لدى المشاهدين.

شارك بشارة كـ"ضيف شرف" في العديد من الأفلام، وأغلب مشاركاته كانت مع صديقه محمد خان، ففي العام 1981 جسد دور صغير في فيلم "طائر على الطريق"، وفي العام 1983 شارك في فيلم "نص أرنب"، ودوره الأبرز في أفلام خان كان في فيلم "زوجة رجل مهم"، حين أدى شخصية "جار العقيد هشام" الذي أدى شخصيته الفنان أحمد زكي في العام 1988.

في العام 1985 تعاون بشارة مع المخرج داوود عبدالسيد كممثل لأول مرة في فيلم "الصعاليك"، بطولة نور الشريف، محمود عبدالعزيز، ويسرا، وظهر بشخصيته الحقيقية في فيلم "ملك وكتابة" في العام 2006 للمخرجة كاملة أبوذكري، بطولة محمود حميدة وهندي صبري، وشاركه في المشهد المخرج محمد خان ومدير التصوير طارق التلمساني.

كما شارك بشارة خلال مسيرته الفنية بالتمثيل في أكثر من 20 فيلما سينمائيا، كان آخرها في العام 2018 بفيلم "بلاش تبوسني" وظهر بشخصيته الحقيقية كمخرج.