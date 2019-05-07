شارك المخرج خيري بشارة، مقطع فيديو لمسلسله "أهل اسكندرية"، حيث ظهرت فيه الفنانة الراحلة محسنة توفيق وهي تؤدي أغنية "يا دنيا يا غرامي"، للمطرب الراحل محمد عبدالوهاب، وذلك عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك".

وعلق بشارة، على مقطع الفيديو، مستشهدًا بتصريحات قد قالتها "محسنة"، في وقت سابق قبل أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى، وكتب: "تخيلي الدور الوحيد اللي أنا مشفتش أنا عملته إزاي تماماً هو أهل إسكندرية... لأني ما شفتهوش... حزعل قوي لو مت من غير ما أشوفه".

ونعى بشارة، الفنانة الراحلة بكلمات مؤثرة، وقال: " إلي روحك الطاهرة منك لك إهدي ذلك القدر الضئيل الذي في حوزتي من موهبتك الفذة... فلترقدي في سلام".

"أهل إسكندرية"، من إخراج خيري بشارة، وتأليف بلال فضل، وبطولة هشام سليم ومحسنة توفيق وإنجي أشرف وأسامة عباس.

وأعلن المنتج محمد العدل، وفاة الفنانة محسنة توفيق، قبل قليل، بعد تعرضها لأزمة مرضية، رحلت على إثرها، ولم يتحدد موعد الجنازة والعزاء بعد.

وكتب عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء لله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت بهية.. محسنة توفيق".