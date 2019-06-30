احتفل الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التي تحل اليوم.

وغرّد بكري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم ذكرى ثورة الشعب المصري العظيم ضد حكم الجماعة الإرهابية، التي حكمت مصر وأشاعت فيها الفوضي".

وأضاف بكري: "اليوم الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، التي استرد فيها الشعب هويته الوطنية، وتكللت بانحياز جيشه العظيم إليها وتحرير البلاد من حكم الفاشية الإخوانية.

وتابع بكري: "مصر تمضي إلى الأمام رغم التحديات والمؤمرات وحروب الأكاذيب والشائعات، كل عام وشرفاء الوطن بخير، ولا عزاء للخونة والمتآمرين".