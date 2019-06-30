أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن انطلاق مبادرة "دعم صحة المرأة" في البحيرة، التي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل على غرار مبادرة "100 مليون صحة"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن محافظات المرحلة الأولى وعددها 9 محافظات والتي ستبدأ اعتباراً من الغد الاثنين.

وأكد المحافظ، في بيان له اليوم، أن المبادرة تأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطنين باعتبارها مورد من موارد الدولة وثرواتها القومية التي يجب الحفاظ عليها، مشيراً إلى أن مبادرة الرئيس تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن المبادرة تشمل أيضاً الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، وفى حالة اكتشاف أى مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الفئات المستهدفة هي جميع النساء فوق سن 18 عاما، حيث سيتم عمل توعية لهن عن كيفية الفحص الذاتى لاكتشاف المرض مبكراً، وفي حالة اكتشاف حالات إصابة بالمرض فسيتم إجراء القياسات وعمل الفحص الإكلينيكي والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام بنطاق المحافظة مثل مركز أورام دمنهور.

ولفت آمنة، إلى أن محافظة البحيرة سبق وأن أثبتت نجاحها خلال مبادرة الرئيس «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس C، والتى شهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين لإجراء الفحوصات اللازمة، موجها بتضافر كافة الجهود لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذها، مع تكثيف وإعداد حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام للإعلان عن الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة، مهيبا بسيدات وفتيات المحافظة، سرعة التوجه لأماكن الفحص لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهن والكشف المبكر عن أى أمراض لسهولة العلاج منها فى مراحلها الأولى.

وأشار الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة، إلى أن الكشف والتحويلات بالمجان من خلال بطاقة الرقم القومى، كما سيتم إجراء الفحص فى 265 وحدة صحية بإجمالى 310 فرق، يتكون كل فريق من 4 أفراد هم طبيبة بشرية وأخصائية تمريض وممرضتين وعضو فريق تنظيم الأسرة، وذلك خلال الفترة من 9 صباحاً وحتى الثالثة عصراً.