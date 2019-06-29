الأرصاد: ارتفاع الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من أهم العوامل المناخية التي تؤثر على حالة الطقس في الفترة المقبلة هي الرطوبة النسبية، نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يشمل العديد من البلاد، ووصل لمناطق من أوروبا.

وأضاف شاهين أن هذا المنخفض يمر على البحر المتوسط ويرفع كميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يزيد نسب الرطوبة مع الرياح الشمالية الشرقية أو الرياح الشمالية الغربية، التي تؤثر على مصر، فتزيد على 80 و90% على القاهرة.

وأكد شاهين، خلال مداخة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن درجات الحرارة تكون حول المعدل الطبيعي، ولكن الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة، موضحا أن خلال هذه الأيام الكتلة الهوائية المؤثرة مختلفة تماما عن كتلة الأسبوع الأول من الصيف.

وتابع شاهين بأننا نشعر باختناق خلال فترات الليل نتيجة الرطوبة، "وننصح المواطنين بعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والأماكن المغلقة، بسبب نسب الرطوبة"، موضحا أن نسب الرطوبة مع الكتل الهوائية الساخنة تزيد من الإحساس بالحرارة والاختناق.