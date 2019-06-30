كشفت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن بني سويف، غموض واقعة العثور على جثة سيدة في بني سويف (42 عاما)، داخل زراعات الذرة في القرية، وبفحص الجثة تبيّن إصابتها بجرح ذبحي في الرقبة، وجروح متفرقة، وعثر بجوار جثتها على منجل وسيخ حديد عليهما آثار دماء، وحددت وضبطت مرتكبي الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة عامل رش مبيدات (34 عاما) مُقيم بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بارتباطه بعلاقة مع المجني عليها وحملها سفاحا منه، وخشية افتضاح أمره أمام زوجته وأسرته وكثرة إلحاح المجني عليها، لإيجاد الحلول المناسبة، عقد العزم على قتلها، وفي سبيل تنفيذ مخططه استدرجها لمنطقة الزراعات قرب مسكنها، وفي أثناء وجودهما اعتدى عليها بالأدوات المضبوطة بجوار جثتها، فأودى بحياتها واستولى على هاتفها المحمول، وأتلفه خشية ضبطه، وأرشد عن أجزاء من الهاتف، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.