"ما تيجي نخرج" اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

عرض فيلم أم غايب، في درب 1718، 8 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيها.

عرض مسرحية بيت الأشباح، على المسرح العائم، 7 مساء، وأسعار التذاكر 20، 30، 50 جنيها.

معرض الدرب إلى النهضة، في درب 1718، يضم أعمال 18 فنانا، والحضور مجانا.

عرض مسرحية العيال كبرت، تقديم فريق "المسرح شو"، على مسرح الفلكي، 5 مساء.