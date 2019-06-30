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ضبط المتهمين بقتل صاحب مزرعة لسرقة محتوياتها في الشرقية

ضبط المتهمين بقتل صاحب مزرعة لسرقة محتوياتها في الشرقية

الزراعة تسجل صنفان جديدان من الأرز.. وحملة للنهوض بإنتاجية القمح

الزراعة تسجل صنفان جديدان من الأرز.. وحملة للنهوض بإنتاجية القمح

7 يوليو.. انطلاق حملة القضاء على البلهارسيا في كفر الشيخ

7 يوليو.. انطلاق حملة القضاء على البلهارسيا في كفر الشيخ

"المهندسين" تقدم مستندات لحل أزمة أعضائها في الكويت

"المهندسين" تقدم مستندات لحل أزمة أعضائها في الكويت

بالصور| ضبط 200 طن أعلاف دواجن وأسماك فاسدة في الإسكندرية

بالصور| ضبط 200 طن أعلاف دواجن وأسماك فاسدة في الإسكندرية

محافظ الفيوم يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو

محافظ الفيوم يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو

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