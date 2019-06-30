استمرارًا لسلسلة الخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض جدول مباريات اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كالتالي:
مباراة مدغشقر ونيجيريا
تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على استاد الإسكندرية.
وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".
مباراة بوروندي وغينيا
تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على استاد السلام.
وتذاع المباراة على قنوات "بين سبورتس".
مباراة مصر وأوغندا
تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي.
وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".
مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية
تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على استاد الدفاع الجوي.
وتذاع المباراة على قنوات "بين سبورتس".