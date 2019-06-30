مباريات اليوم الأحد 30-6-2019

استمرارًا لسلسلة الخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض جدول مباريات اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كالتالي:

مباراة مدغشقر ونيجيريا

تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على استاد الإسكندرية.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة بوروندي وغينيا

تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على استاد السلام.

وتذاع المباراة على قنوات "بين سبورتس".

مباراة مصر وأوغندا

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على استاد الدفاع الجوي.

وتذاع المباراة على قنوات "بين سبورتس".